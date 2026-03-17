Мир

Студентку превратили в киллера: мошенники отправили девушку на убийство пенсионерки

Фото: unsplash
В Москве задержали 20-летнюю девушку, которая по заданию мошенников пыталась убить 59-летнюю женщину. Студентка пришла к женщине домой с молотком, перцовым баллончиком и малярной лентой, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Газета.ру, инцидент произошел 14 марта на улице Академика Анохина. Аферисты убедили студентку, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов и участвует в специальной операции. Кураторы дали ей задание ликвидировать 59-летнюю москвичку, которая якобы является иноагентом.

"Когда хозяйка открыла дверь, девушка распылила перцовый баллончик и попыталась ударить ее молотком. Родственники потерпевшей обезвредили нападавшую и удерживали ее до приезда полиции", – говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Ранее сообщалось, что одно сообщение едва не лишило пенсионерку 10 млн тенге в Восточно-Казахстанской области.

