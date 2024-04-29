"Давайте ползком": диалог пенсионерки с мошенником сняли на видео
Как оказалось, женщина ответила на звонок с незнакомого номера и попалась на ловушку аферистов. "Специалист службы безопасности банков" требовал на погашение мнимого кредита 3 млн тенге.
В полиции подчеркнули, что таких денег у нее не было, и женщина, следуя их инструкциям, собралась в областной центр, чтобы получить кредит и перевести им деньги. Для пожилой женщины "специалист" вызвал такси.
"Таксист, услышав разговор бабушки, сразу сообщил о подозрениях полицейским. И далее водитель, действуя уже по инструкции полицейских, остановился на обочине. Подоспевшие стражи порядка подсели в такси и двинулись в путь".Пресс-служба ДП Карагандинской области
По дороге объяснили женщине, для кого и кому она собирается переводить деньги.
"Таксист привез пассажиров к банку, оттуда через определенное время повез к торговому дому. Там в нескольких переводах необходимо было перевести сумму, которую "получили" в банке. В последнюю минуту женщина сообщила аферистам, что терминалы перестали работать и ей якобы стало плохо. В дальнейшем разговор шел на повышенных тонах с угрозами".Пресс-служба ДП Карагандинской области
Полицейские неоднократно обращали внимание казахстанцев на уловки аферистов и просили быть бдительными в разговоре с незнакомыми людьми.
Ранее полиция Алматы опубликовала фото подозреваемых в мошенничестве. Злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и уверяли, что работают над крупной спецоперацией.