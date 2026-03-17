Мир

Пенсионер, работавший курьером, получил 500 тысяч долларов от незнакомцев

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 04:15 Фото: Zakon.kz
В США неравнодушные люди собрали 500 тыс. долларов для 78-летнего курьера, который был вынужден работать из-за финансовых трудностей. История началась в городе Манчестер, когда местная жительница Бриттани Смит увидела пожилого мужчину на записи камеры видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

Издание New York Post пишет, что увидев, как тяжело дается курьеру каждый шаг до двери клиента, Бриттани решила познакомиться с ним поближе. Оказалось, что за этой случайной встречей стоит непростая судьба.

"Выяснилось, что у 78-летнего Ричарда Пулли нет пенсионных накоплений. После увольнения жены Бренды супруги были вынуждены зарабатывать доставкой еды: она водит машину, а он разносит заказы", – говорится в публикации.

Узнав о трудностях пары, Бриттани Смит запустила онлайн-сбор под лозунгом "Им пора вернуться на пенсию!". Всего за несколько дней удалось собрать 500 тыс. долларов. Пенсионер признался, что глубоко тронут поддержкой незнакомых людей.

"Просто невероятно, как много нашлось щедрых людей, готовых нам помочь. Они ведь даже нас не знают. Мы благодарны каждому из них", – сказал Ричард.

Ранее, сообщалось, что ученые заметили улучшение функций организма у некоторых людей после 65 лет. Важную роль играет отношение человека к собственному старению, считают специалисты.

