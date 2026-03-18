Мир

Диета с кэшбэком: необычный эксперимент по снижению веса проводят в Китае

как в Китае мотивируют похудеть, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 18:23
Власти одного местного сообщества на востоке Китая стали популярны в социальных сетях благодаря своей инициативе по снижению веса под названием "лишний жир в обмен на говядину", ориентированной на местных жителей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет South China Morning Post, с тех пор как сообщество Шаньбэй в районе Лянси города Уси, провинция Цзянсу, запустило эту креативную оздоровительную кампанию в соцсетях 9 марта, более 2400 человек подали заявки на участие всего за три дня.

Пользователи интернета проявили огромный интерес к этой инициативе: многие люди, живущие в других местах, заявили, что хотели бы переехать в это сообщество.

Согласно "оздоровительному челленджу по снижению веса", подать заявку на участие могут только те, кто работает в этом регионе и платит там социальные взносы или медицинскую страховку.

Заявители должны быть как минимум "слегка полными" – с индексом массы тела (ИМТ) выше 23. Кроме того, обхват талии у женщин должен превышать 80 см, а у мужчин – составлять не менее 90 см.

Подать заявку можно до 20 марта, после чего участники должны пройти взвешивание в специально назначенном месте в период с 23 по 27 марта. Власти создадут досье на каждого участника, говорится в объявлении.

После этого участники смогут начать снижать вес и затем проверить свои новые показатели в период с 1 по 10 января следующего года.

Правила поощрения предусматривают, что за снижение веса на 0,5 кг участник может получить 0,5 кг говядины, или 1,5 кг говяжьих костей, а за потерю 1 кг – награду в виде 0,5 кг говяжьего хвоста. Потеря 1,5 кг "лишнего веса" дает право на 0,5 кг говяжьих субпродуктов, включая деликатес – книжку (омасум). Потеря 2 кг соответствует 0,5 кг говяжьего языка.

"Чем больше веса вы сбросите, тем больше наград сможете получить. Максимальный объем "лишнего веса", который можно обменять на вознаграждение, составляет 10 кг", – заявили власти, добавив, что участники должны худеть "надлежащим образом".

В то же время власти напомнили, что не следует прибегать к нездоровым способам похудения, таким как таблетки для снижения веса, рвотные средства или другие экстремальные методы.

"Если у вас возникнут проблемы со здоровьем из-за таких неподходящих методов, вы будете нести ответственность самостоятельно", – заявили представители властей.

Эта кампания по снижению веса проходит на фоне обеспокоенности центрального правительства Китая проблемой лишнего веса среди населения.

Ранее был раскрыт безопасный способ похудеть к лету.

Елена Беляева
Елена Беляева
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
