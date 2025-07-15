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Мир

От насмешек до личного бренда: японец стал знаменитым благодаря необычной внешности

блогер стал популярным благодаря своей необычной внешности, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 20:40 Фото: pixabay
Японец Такахиро Судзуки, более известный в Сети как Джонучи, стал звездой социальных сетей благодаря большому подбородку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет South China Morning Post, особенность японца стала проявляться, когда ему было около пяти лет. А уже к пятому классу, как рассказывает Судзуки, одноклассник впервые посмеялся над ним. Родители решили обратиться к врачам. Рентген показал необычную структуру костей, но данный феномен медики так и не смогли объяснить.

"Я каждый день пил молоко, чтобы стать выше. Но вырос только мой подбородок", – шутит японец.

Долгое время он был объектом насмешек и отторжения, но социальные сети повернули ситуацию в другую сторону. Парень начал вести блог в YouTube и постепенно стал очень популярен.

Теперь Джонучи активно делится своей историей, призывая людей принимать свои особенности и не бояться быть разными. Он регулярно публикует видео, где рассказывает о своем пути и вдохновляет подписчиков.

Ранее в Индии мужчина стал знаменитым благодаря тому, как он отпраздновал свой развод.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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