От насмешек до личного бренда: японец стал знаменитым благодаря необычной внешности

Японец Такахиро Судзуки, более известный в Сети как Джонучи, стал звездой социальных сетей благодаря большому подбородку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет South China Morning Post, особенность японца стала проявляться, когда ему было около пяти лет. А уже к пятому классу, как рассказывает Судзуки, одноклассник впервые посмеялся над ним. Родители решили обратиться к врачам. Рентген показал необычную структуру костей, но данный феномен медики так и не смогли объяснить.

"Я каждый день пил молоко, чтобы стать выше. Но вырос только мой подбородок", – шутит японец.

Долгое время он был объектом насмешек и отторжения, но социальные сети повернули ситуацию в другую сторону. Парень начал вести блог в YouTube и постепенно стал очень популярен.

Теперь Джонучи активно делится своей историей, призывая людей принимать свои особенности и не бояться быть разными. Он регулярно публикует видео, где рассказывает о своем пути и вдохновляет подписчиков.

Japan YouTuber has ‘world’s longest chin’, promotes self-love after beating taunts https://t.co/CZP4dLDBG9 — South China Morning Post (@SCMPNews) July 15, 2025

Ранее в Индии мужчина стал знаменитым благодаря тому, как он отпраздновал свой развод.