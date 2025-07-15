От насмешек до личного бренда: японец стал знаменитым благодаря необычной внешности
Как пишет South China Morning Post, особенность японца стала проявляться, когда ему было около пяти лет. А уже к пятому классу, как рассказывает Судзуки, одноклассник впервые посмеялся над ним. Родители решили обратиться к врачам. Рентген показал необычную структуру костей, но данный феномен медики так и не смогли объяснить.
"Я каждый день пил молоко, чтобы стать выше. Но вырос только мой подбородок", – шутит японец.
Долгое время он был объектом насмешек и отторжения, но социальные сети повернули ситуацию в другую сторону. Парень начал вести блог в YouTube и постепенно стал очень популярен.
Теперь Джонучи активно делится своей историей, призывая людей принимать свои особенности и не бояться быть разными. Он регулярно публикует видео, где рассказывает о своем пути и вдохновляет подписчиков.
Japan YouTuber has ‘world’s longest chin’, promotes self-love after beating taunts https://t.co/CZP4dLDBG9— South China Morning Post (@SCMPNews) July 15, 2025
Ранее в Индии мужчина стал знаменитым благодаря тому, как он отпраздновал свой развод.