Мир

Стало известно о подготовке ВОЗ к возможному "ядерному инциденту"

Ядерный гриб, город, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 03:59 Фото: pixabay
Всемирная организация здравоохранения готовится к сценарию с возможным применением ядерного оружия на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

Как передает gazeta.ru с ссылкой на издание Politico, об этом сообщила директор регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ханан Балхи в последнем интервью.

"Наихудший сценарий – это ядерный инцидент, и именно это беспокоит нас больше всего", – сказала Балхи.

Балхи пояснила, что персонал ВОЗ готов к ядерному инциденту "в более широком смысле", включая применение атомной бомбы или нападение на ядерный объект.

Она добавила, что никакая подготовка не сможет предотвратить последствия ущерба, который будет нанесен миру в случае применения ядерного оружия. По словам представительницы ВОЗ, если это случится, то последствия будут ощущаться десятилетиями.

Ранее мы писали о том, что спутники запечатлели силу американского удара по иранскому ядерному объекту.

Аксинья Титова
