Мужчина сдал теоретический экзамен на водительские права с 139-й попытки

Житель Польши побил антирекорд, сдав теоретический экзамен на водительские права с 139-й попытки после девяти лет неудач, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, в польском Тарнове мужчина сдавал теоретический экзамен с 2017 года. Директор местного центра дорожного движения Павел Гургул раскрыл, что кандидат исправно тренировался, доказывая, как сильно ему нужны права.

Выяснилось, что при подготовке мужчина использовал демоверсию теста без полного банка вопросов. Перейдя на полную программу, он улучшил результаты и смог сдать экзамен.

За все время мужчина потратил тысячи злотых на попытки, но не сдался и теперь ждет практического теста. Этот случай стал уникальным для региона, хотя в Польше были кандидаты с 163 провалами в теории или 58 – на практике.

Интересно, что слабость в теории не всегда влияет на сдачу экзамена по вождению: многие проваливают тесты, но сдают практику с первого раза.

