Женщина убила свекровь из-за брекетов, нанеся 13 ножевых ударов

В Астаринском районе села Колатан (Азербайджан) произошло убийство. Главной подозреваемой преступления стала женщина, которая долго конфликтовала со свекровью, сообщает Zakon.kz.

По данным Oxu.Az, последняя намеревалась выселить невестку вместе с сыном из дома, но из-за финансовых трудностей это сделать не удалось, что еще больше обострило отношения в доме.

Некоторое время невестка установила брекет-систему за счет средств супруга. Это вызвало недовольство свекрови и привело к очередной ссоре.

В ходе конфликта девушка нанесла свекрови 13 ударов кухонным ножом, в результате чего женщина скончалась. По данному факту возбудили уголовное дело.

На процессе в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям был вынесен приговор. Решением суда девушку приговорили к 10 годам лишения свободы.

