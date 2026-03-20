Скелет выглядывал из ямы на игровой площадке во Франции
Во французском городе Дижон рядом с игровой площадкой был обнаружен вертикально сидящий и выглядывающий из круглой ямы скелет, сообщает Zakon.kz.
Как передает The Guardian, на необычный экспонат наткнулись школьники младших классов.
"Найденный рядом с начальной школой имени Джозефины Бейкер скелет хорошо сохранился. Он был помещен в яму шириной около метра. Руки скелета лежали у него на коленях, а спина была прислонена к восточной стене ямы", – говорится в публикации.
"Это последнее в серии тел, обнаруженных в городе Дижон, которые были захоронены в сидячем положении лицом на запад", – убеждены ученные.
