Мир

В США автомобиль протаранил забор детсада, зацепив детей на игровой площадке

в США машина протаранила забор детсада, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 22:11 Фото: pixabay
В американском городе Ковентри автомобиль протаранил забор детского сада и выехал на игровую площадку, где находились 15 детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет wpri.com, в результате аварии пятеро из них с различными травмами были доставлены в ближайшую больницу. Отмечается, что их жизни ничего не угрожает.

Причину ДТП предстоит выяснить полиции.

Ранее сообщалось, что в Актау произошло ДТП с участием мопеда и автомобиля.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
