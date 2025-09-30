В США автомобиль протаранил забор детсада, зацепив детей на игровой площадке

В американском городе Ковентри автомобиль протаранил забор детского сада и выехал на игровую площадку, где находились 15 детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет wpri.com, в результате аварии пятеро из них с различными травмами были доставлены в ближайшую больницу. Отмечается, что их жизни ничего не угрожает.

Причину ДТП предстоит выяснить полиции.

#BREAKING: Coventry police have closed Tiogue Avenue after a car crashed through a fence at a daycare. Get more details as this story develops: https://t.co/vlhLhVbBC1 pic.twitter.com/P3bNhoBFyC — WPRI 12 (@wpri12) September 29, 2025

