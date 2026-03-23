#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Мир

Жениха арестовали за несколько минут до свадьбы

сорванная свадьба, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 11:55 Фото: freepik
В штате Индиана, США, 66-летний Брэдли Армстронг был арестован всего за несколько минут до своей свадебной церемонии, сообщает Zakon.kz.

Армстронг пришел в здание суда округа Ла-Порт, чтобы заключить брак со своей возлюбленной. Внезапно церемонию прервали сержант и помощник шерифа, заявив, что брак не может состояться. Об этом пишет People.

Выяснилось, что жених числится в реестре преступников и по закону не имел права вступать в брак. Армстронг подделал разрешение на брак и не сообщил о своем статусе.

В 2002 году Армстронга обвинили в растлении детей, и тогда ему назначили семь лет условного наказания и еще семь лет испытательного срока.

Сейчас судебные органы продолжают расследование инцидента и рассматривают возможные последствия подделки документов.

Ранее в США захейтили внучку Трампа после поездки в дорогой супермаркет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Асель Аукешева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: