Жениха арестовали за несколько минут до свадьбы

В штате Индиана, США, 66-летний Брэдли Армстронг был арестован всего за несколько минут до своей свадебной церемонии, сообщает Zakon.kz.

Армстронг пришел в здание суда округа Ла-Порт, чтобы заключить брак со своей возлюбленной. Внезапно церемонию прервали сержант и помощник шерифа, заявив, что брак не может состояться. Об этом пишет People.

Выяснилось, что жених числится в реестре преступников и по закону не имел права вступать в брак. Армстронг подделал разрешение на брак и не сообщил о своем статусе.

В 2002 году Армстронга обвинили в растлении детей, и тогда ему назначили семь лет условного наказания и еще семь лет испытательного срока.

Сейчас судебные органы продолжают расследование инцидента и рассматривают возможные последствия подделки документов.

