Бюджетный кризис в США: Маск вмешался с громкой инициативой
Об этом он написал в социальной сети X (бывшая Twitter).
"Я хотел бы предложить оплатить заработную плату сотрудникам TSA в период этого финансового кризиса, который негативно сказывается на жизни многих американцев в аэропортах по всей стране", – написал американский бизнесмен.
I would like to offer to pay the salaries of TSA personnel during this funding impasse that is negatively affecting the lives of so many Americans at airports throughout the country— Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2026
Иностранные СМИ пишут, что около 10% сотрудников TSA не вышли на работу в аэропортах на фоне частичной приостановки работы правительства. В обычных условиях доля неявок составляет около 2%, однако после 14 февраля в ряде аэропортов показатель вырос до 20%. Из-за этого в воздушных гаванях возникали огромные очереди, пассажиры проводили на досмотре минимум несколько часов, что приводило к массовым опозданиям и отменам рейсов.
Ранее сообщалось, есть ли риски утечки данных при установке спутникового интернета Starlink от компании SpaceX Илона Маска.