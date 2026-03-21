Мир

Бюджетный кризис в США: Маск вмешался с громкой инициативой

Маск предложил лично выплатить зарплаты сотрудникам аэропортов США, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 18:20 Фото: freepik
Американский миллиардер Илон Маск предложил лично выплатить зарплаты сотрудникам Администрации транспортной безопасности США (TSA), пострадавшим от приостановки работы правительства (шатдауна).

 Об этом он написал в социальной сети X (бывшая Twitter).

"Я хотел бы предложить оплатить заработную плату сотрудникам TSA в период этого финансового кризиса, который негативно сказывается на жизни многих американцев в аэропортах по всей стране", – написал американский бизнесмен.

Иностранные СМИ пишут, что около 10% сотрудников TSA не вышли на работу в аэропортах на фоне частичной приостановки работы правительства. В обычных условиях доля неявок составляет около 2%, однако после 14 февраля в ряде аэропортов показатель вырос до 20%. Из-за этого в воздушных гаванях возникали огромные очереди, пассажиры проводили на досмотре минимум несколько часов, что приводило к массовым опозданиям и отменам рейсов.

Ранее сообщалось, есть ли риски утечки данных при установке спутникового интернета Starlink от компании SpaceX Илона Маска.

Елена Беляева
Елена Беляева
