Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп потребовал от Тегерана открыть в течение 48-ми часов Ормузский пролив, сообщает Zakon.kz.

В случае неповиновения он пригрозил "уничтожить" иранские электростанции. Об этом президент США написал на своей персональной платформе Truth Social.

"Если Иран не откроет полностью, отказавшись от угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой крупной!", – написал Трамп.

Фото: truthsocial

Он также заявил, что не заинтересован в сделке с Тегераном. Иранское руководство он назвал "мертвым", а военно-морские и военно-воздушные силы – "уничтоженными".

Тем временем его зять Джаред Кушнер и посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф провели переговоры с командой Украины.