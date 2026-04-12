Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива

США начнут останавливать все суда, пытающиеся пройти Ормузский пролив. Об этом 12 апреля 2026 года сообщил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social, передает Zakon.kz.

Глава Белого дома утверждает, что блокада начнется в ближайшее время, причем к ней присоединятся и другие государства. Однако их список пока не разглашается.

Трамп также добавил, что американские силы будут искать и задерживать суда, заплатившие Ирану за проход по проливу.

"Начиная с этого момента, Военно-морской флот Соединенных Штатов, лучший в мире, начнет процесс блокады любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его. Никто из тех, кто платит незаконные пошлины, не получит безопасного прохода в открытом море", – пообещал он.

По словам Дональда Трампа, США не позволят Ирану заниматься шантажом и "извлекать выгоду из этого незаконного акта вымогательства" путем минирования акватории.

"Им нужны деньги и, что еще важнее, им нужно ядерное оружие. Кроме того, и в подходящий момент, мы полностью "готовы к бою", и наши военные добьют то немногое, что осталось от Ирана!" – написал президент США.

Кроме того, ВМС США приступят к уничтожению иранских мин, размещенных в зоне судоходства.

"Любой иранец, который откроет по нам огонь или по мирным судам, будет уничтожен!" – предупредил Трамп.

Ранее Белый дом прокомментировал планы применить ядерное оружие в Иране.