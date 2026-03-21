Украинская и американская делегации встретились в США

21 марта конструктивные переговоры во Флориде провели делегации США и Украины, сообщает Zakon.kz.

Как заявил посланник американского президента Стив Уиткофф в соцсети X, обсуждения были сосредоточены на сужении разногласий и урегулировании оставшихся вопросов, чтобы приблизиться к всеобъемлющему мирному соглашению.

"Мы приветствуем продолжающееся взаимодействие, направленное на решение оставшихся вопросов, признавая его важность для более широкой глобальной стабильности, и благодарим президента США за его неизменное лидерство в продвижении этих усилий", – отметил Уиткофф.

Today in Florida, U.S. and Ukrainian delegations held constructive meetings as part of ongoing mediation efforts, with discussions focused on narrowing and resolving remaining items to move closer to a comprehensive peace agreement.



— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) March 21, 2026

В течение последних месяцев переговоры проходили в Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратах в формате Украина, РФ и США. Однако они прервались с февраля из-за начала конфликтной ситуации на Ближнем Востоке.

В свою очередь президент Украины опубликовал видеообращение в своем Tekegram-канале, где рассказал о продолжении совместных переговоров 22 марта. Со слов Зеленского, его волнует завершение российско-украинского конфликта особенно сейчас, когда геополитическая напряженность только усилилась из-за ситуации вокруг Ирана.

21 марта Иран выпустил две ракеты по базе США и Великобритании на Диего-Гарсия. По данным СМИ, обе не достигли цели.