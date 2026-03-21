Мир

Украинская и американская делегации встретились в США

Переговоры Украины и США, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2026 03:55 Фото: Х/SEPeaceMissions
21 марта конструктивные переговоры во Флориде провели делегации США и Украины, сообщает Zakon.kz.

Как заявил посланник американского президента Стив Уиткофф в соцсети X, обсуждения были сосредоточены на сужении разногласий и урегулировании оставшихся вопросов, чтобы приблизиться к всеобъемлющему мирному соглашению.

"Мы приветствуем продолжающееся взаимодействие, направленное на решение оставшихся вопросов, признавая его важность для более широкой глобальной стабильности, и благодарим президента США за его неизменное лидерство в продвижении этих усилий", – отметил Уиткофф.

В течение последних месяцев переговоры проходили в Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратах в формате Украина, РФ и США. Однако они прервались с февраля из-за начала конфликтной ситуации на Ближнем Востоке.

В свою очередь президент Украины опубликовал видеообращение в своем Tekegram-канале, где рассказал о продолжении совместных переговоров 22 марта. Со слов Зеленского, его волнует завершение российско-украинского конфликта особенно сейчас, когда геополитическая напряженность только усилилась из-за ситуации вокруг Ирана.

21 марта Иран выпустил две ракеты по базе США и Великобритании на Диего-Гарсия. По данным СМИ, обе не достигли цели.

Алия Абди
Алия Абди
