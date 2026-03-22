Фанатский автобус "Манчестер Сити" вспыхнул на пути к финалу Кубка лиги
В соцсети распространилось видео горящего автобуса с фанатами "Манчестер Сити", направлявшегося на финал Кубка Английской футбольной лиги, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Manchester Evening News, инцидент произошел на платной трассе M6 Toll, недалеко от съезда номер три в Вест-Мидлендсе.
"Это произошло в тот момент, когда болельщики "Сити" пытались добраться до Лондона на финал Кубка лиги против "Арсенала". Большой участок M6 Toll был закрыт, пока спасательные службы работают на месте происшествия", – говорится в сообщении.
🚨Man City fans' coach literally went up in flames on the M6 Toll🔥🚌— Gauci Reports (@GauciReports) March 22, 2026
Thick black smoke everywhere, road shut, all while heading to Wembley for today's Carabao Cup final against Arsenal. Dashcam vid is mental.
Everyone got out safe, no one hurt and believe they've arranged… pic.twitter.com/yqzvBmgq98
