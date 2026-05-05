Спорт

"Манчестер Сити" потерял очки и снизил шансы на чемпионство в АПЛ

Футбол Ничья Эвертон, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 11:43
Минувшей ночью футбольный клуб "Манчестер Сити" сыграл вничью на выезде с "Эвертоном" (3:3) рамках игр 35-го тура АПЛ. Этот результат не позволил "горожанам" приблизиться к главному конкуренту в чемпионской гонке – "Арсеналу", сообщает Zakon.kz.

В прошедшем гостевом поединке футболисты "Сити" открыли счет на исходе первого тайма, когда отличился Жереми Доку.

После перерыва игра вовсе перевернулась на сторону хозяев поля, которые оформили сразу три гола.

Своих фанатов порадовали Тьерно Барри (дубль) и Джейк О’Брайен. Но гости не хотели сдаваться, и вскоре Эрлинг Холанд и все тот же Доку помогли "Манчестеру" избежать поражения.

В итоге "небесно-голубые" продлили свою беспроигрышную серию в АПЛ до 12 матчей подряд: восемь побед и четыре ничьих.

"Хорошая игра, провели выдающийся первый тайм, было очень сложно, учитывая их физику. Во втором тайме они прибавили. С "Эвертоном" всегда сложно играть на выезде, и я отдаю должное их хладнокровию и агрессии. Мы играли на победу, старались, и у нас получилось уйти от поражения. Теперь должны сделать то, что зависит от нас, в четырех оставшихся матчах АПЛ, посмотрим, что получится. Но не все в наших руках, как это было ранее".Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола

Команда Гвардиолы отстает от "Арсенала" на пять очков в таблице чемпионата Англии, имея в запасе одну игру за три тура до конца сезона.

Тем временем на днях ФК "Тун" впервые за 128 лет завоевал "золото" чемпионата Швейцарии.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
