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"Реал" и "Манчестер Сити" – итог встречи

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 02:38 Фото: Instagram/realmadrid
В ночь на 10 апреля мадридский "Реал" и английский "Манчестер Сити" сыграли в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

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Счет открыл на второй минуте игры полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва. Он прямым ударом со штрафного вывел свою команду вперед. На 12-й минуте полузащитник "Реала" Эдуарду Камавинга ударил издали, попав в ворота гостей после рикошета от защитника Рубена Диаша.

Спустя пару минут Родриго Гоэс вывел "Реал" вперед с передачи Винисиуса Жуниора. На 66-й минуте полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден уже сравнял счет. Ему ассистировал Джон Стоунз. Спустя только пять минут защитник Йошко Гвардиол забил в ворота "Реала" и вновь вывел команду вперед. Но на 79-й минуте "Реал" снова сделал счет равным. Итог игры – 3:3.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 02:38

Фото: Instagram/realmadrid

Ответный матч состоится 17 апреля, в Манчестере.

Накануне стало известно, что Криштиану Роналду попал в новый скандал. Инцидент случился на матче Суперкубка Саудовской Аравии.

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