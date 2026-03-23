Мир

Метеорит влетел в дом в Техасе

Дорога в Техас, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 10:49 Фото: freepik
Часть метеорита пробила кровлю жилого двухэтажного дома в округе Харрис, расположенном в американском штате Техас, сообщает Zakon.kz.

Об этом инциденте пишет New York Times.

Как уточняется, кусок космического тела упал и смог пробить дыру размером с кулак. Он рухнул на пол в спальне, отрикошетил и ударился о другую часть потолка.

"Когда я была в своей спальне, мы услышали сильный взрыв, и я не знала, что это было", — отметила женщина.

Пострадавших в результате инцидента нет. Хозяйка дома создала в интернете сбор, для того чтобы накопить средства на ремонт крыши, пола и потолка.

Ранее мы сообщали, что метеорит пробил крышу дома в Германии и вызвал волну сообщений в полицию.

Асель Аукешева
Асель Аукешева
