Метеорит влетел в дом в Техасе
Часть метеорита пробила кровлю жилого двухэтажного дома в округе Харрис, расположенном в американском штате Техас, сообщает Zakon.kz.
Об этом инциденте пишет New York Times.
Как уточняется, кусок космического тела упал и смог пробить дыру размером с кулак. Он рухнул на пол в спальне, отрикошетил и ударился о другую часть потолка.
"Когда я была в своей спальне, мы услышали сильный взрыв, и я не знала, что это было", — отметила женщина.
Пострадавших в результате инцидента нет. Хозяйка дома создала в интернете сбор, для того чтобы накопить средства на ремонт крыши, пола и потолка.
