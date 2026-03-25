События

В Уральске пожарные спасли женщину из горящего дома

В Уральске при пожаре в частном секторе сотрудники МЧС спасли женщину 1974 года рождения. Огонь охватил хозяйственную постройку и жилой дом, а затем перекинулся на кровлю соседнего дома, сообщает Zakon.kz.

Пожар произошел 25 марта 2026 года по улице Украинская, сообщили в МЧС: произошло загорание хозяйственной постройки и частного жилого дома, после чего огонь перекинулся на кровлю соседнего дома.

Оперативно прибывшие пожарные подразделения в ходе разведки обнаружили внутри дома женщину 1974 года рождения и вывели ее на улицу.

"Также спасатели вынесли в безопасное место один газовый баллон, тем самым предотвратив возможный взрыв. Принятыми мерами удалось остановить распространение огня и спасти соседний дом от уничтожения", – отметили в ведомстве.

Пожар ликвидирован на общей площади 170 кв. м. Пострадавших нет. Спасенная женщина была осмотрена медиками, в госпитализации не нуждается.

Ранее 8 человек пострадали при взрыве газа в одной из многоэтажек Шахтинска. По подозрению в поджоге задержали 40-летнего мужчину.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
