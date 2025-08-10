#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые подтвердили уникальность метеорита, упавшего на дом в США

метеорит, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 12:31 Фото: Х/PatrickQuinnTV
Ученые завершили изучение осколка метеорита, который пробил крышу дома в американском штате Джорджия в июне 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Догадки специалистов подтвердились – небесное тело действительно намного старше Земли. Об этом ученые заявили телеканалу CBS в субботу, 9 августа.

"Метеорит принадлежит к главному поясу астероидов между Марсом и Юпитером, который, как мы теперь полагаем, можно связать с распадом гораздо более крупного астероида около 470 млн лет назад", – объяснил планетарный геолог Скотт Харрис.

Он исследовал фрагменты метеорита весом в 23 г, собранные в пострадавшем доме, и сделал вывод, что этот метеорит образовался около 4,56 млрд лет назад. Это на 20 млн лет старше Земли.

Харрис поделился, что он и его команда из университета Джорджии, а также их коллеги из университета Аризоны, предоставят результаты своих исследований в номенклатурный кабинет Метеоритного общества. Они хотели бы назвать объект изучения "метеоритом Макдоноу" в честь одноименного города в Джорджии, где находится поврежденный дом.

Также Харрис отметил, что это 27-й метеорит, найденный в Джорджии, и шестой зафиксированный случай падения.

О падении метеорита сообщалось 27 июня 2025 года. Осколок пробил крышу жилого дома, а сам метеор наблюдали в штатах Теннесси и Южная Каролина.

По подсчетам экспертов, при взрыве на высоте порядка 43 км над Землей метеорит высвободил энергию, эквивалентную примерно 20 тоннам тротила.

Андрей Дюсупов
