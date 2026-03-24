Аэропорты Казахстана обошли Барселону и Анкару в рейтинге лучших
Аэропорты Астаны и Алматы оставили позади несколько крупных мировых аэропортов, сообщает Zakon.kz.
На днях международный портал AirlineRatings опубликовал ежегодные рейтинги лучших аэропортов и авиакомпаний мира.
"Ознакомьтесь с рейтингом 100 лучших аэропортов мира на 2026 год, составленным по результатам голосования авиапутешественников со всего мира в рамках Всемирного исследования аэропортов 2025/2026 годов", – говорится в предисловии.
Так безусловным лидером стал сингапурский Changi Airport. Отмечается, что эта награда достается аэропорту 14-й раз в истории.
В топ-100 оказались аэропорты двух казахстанских мегаполисов. Между собой их разделяют два международных аэропорта.
Замыкает рейтинг – международный аэропорт Португалии.
