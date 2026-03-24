Украденные в Китае собаки сами вернулись домой

Семь украденных деревенских собак на северо-востоке Китая самостоятельно вернулись домой, пройдя 17 км, сообщает Zakon.kz.

Эпизод их пути записали на видео по оживленной автомагистрали в Чанчуне, провинции Цзилинь. Лидерство на себя взял корги, который шел впереди, а раненую овчарку защищали остальные. При этом корги неоднократно оглядывается, чтобы убедиться, что никто не остался позади. В группе собак заметили золотистых ретриверов, лабрадоров и пекинесов.

🐶 In China, 7 stolen dogs escaped from a butcher’s truck and walked 17 km home led by a corgi!



In Jilin province, seven dogs were stolen for sale at a dog meat market and loaded into a van. But they managed to escape — and what followed looks like a movie.



По информации South China Morning Post, собаки сбежали от работников магазина собачьего мяса.

"Они похожи на группу маленьких братьев, попавших в беду, движущихся в унисон и совсем не похожи на бездомных собак", – рассказал журналистам автор видео.

После тиражирования видео в соцсетях стало известно, что все семь собак были возвращены своим владельцам, которые представляют три разные семьи. На данный момент никакой дополнительной информации о похитителях собак не появилось. В Китае кража собак считается уголовным преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде штрафов или тюремного заключения в зависимости от стоимости животного.

Ранее в Китае спасли собаку, которая три года жила под землей в узкой шахте. Выжило животное благодаря местным жителям, которые регулярно приносили ему еду.