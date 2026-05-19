Советы

Кошки или собаки: кто умнее на самом деле

Фото: pexels
Споры о том, кто умнее – кошки или собаки, идут давно. У собак в среднем больше мозг и больше нейронов, сообщает Zakon.kz.

Например, у золотистого ретривера их около 623 миллионов, у кошки – примерно 250 миллионов. Но ученые говорят, что один только размер мозга не делает животное умнее.

Так, интеллект зависит не только от нейронов, но и от поведения, среды и того, как животное приспособлено к жизни.

Кошки лучше выживают самостоятельно и могут охотиться без человека. Собаки же сильнее развили социальный интеллект – они лучше понимают людей, умеют сотрудничать и работать в команде.

Ученые отмечают: собаки больше адаптированы к жизни рядом с человеком, потому что были одомашнены раньше кошек. Но это не значит, что кошки "глупее" – они просто умны по-своему.

Фото: pexels

Фото: pexels

В итоге, как говорится в публикации издания РБК Life, оба вида по-своему интеллектуальны: собаки – социальные и ориентированы на человека, кошки – самостоятельные и независимые.

Поэтому, конечно же, не стоит спорить, а лучше всего просто любить своего питомца таким, какой он есть.

Пять пород собак, которые готовы следовать за хозяином всю жизнь

Ранее ветеринарный врач Татьяна Курышева настоятельно не рекомендовала давать молоко взрослым кошкам. По ее словам, оно может вызвать у питомца диарею, спровоцировать набор веса и негативно повлиять на мочевыделительную систему.

