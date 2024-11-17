США вернули Индии украденные древности на сумму 10 миллионов долларов

Окружной прокурор Манхэттена объявил, что Соединенные Штаты вернули Индии более 1400 украденных артефактов на сумму 10 млн долларов в рамках инициативы по репатриации украденных произведений искусства из стран Южной и Юго-Восточной Азии, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, среди изъятых контрабандных товаров есть предметы, которые до недавнего времени экспонировались в нью-йоркском Метрополитен-музее.

Среди них – скульптура небесной танцовщицы из песчаника, которая была контрабандой вывезена из центральной Индии в Лондон, а затем незаконно продана одному из покровителей Метрополитен-музея и передана в дар музею.

Официальная церемония возврата предметов состоялась 13 ноября в консульстве Индии в Нью-Йорке.

С момента своего создания более десяти лет назад, Manhattan District Attorney's Antiquities Trafficking Unit – оперативная группа юристов, следователей и экспертов по искусству – вернула 5800 предметов старины на сумму почти 460 млн долларов.

Подразделение также осудило 16 человек за преступления, связанные с торговлей людьми, и подало ходатайство об экстрадиции еще шести человек, связанных с кражей культурных ценностей.

В июле США и Индия подписали соглашение о защите культурных ценностей путем предотвращения незаконной торговли и упрощения процесса возврата украденных предметов старины обратно в Индию.

Ранее сообщалось, что статуя Девы Марии вернулась в собор Парижской Богоматери спустя 5 лет после пожара.

