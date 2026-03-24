Военный самолет с солдатами разбился в Колумбии: более 60 погибших

В Колумбии потерпел крушение военно-транспортный самолет Hercules C-130. На борту находились 128 человек. По данным Вооруженных сил, погибли 66 военнослужащих, еще 57 человек получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Авиакатастрофа произошла вскоре после взлета в городе Пуэрто-Легуисамо в провинции Путумайо 23 марта 2026 года. На борту находились 117 пассажиров и 11 членов экипажа. Самолет перевозил военных.

По последним данным, погибли 66 человек – 6 военнослужащих ВВС, 58 представителей сухопутных войск и 2 сотрудника полиции. Еще 57 человек получили ранения, один остался невредим, пишет местный телеканал Caracol.

По данным заместителя мэра города Карлоса Клароса, погибших доставили в местный морг, а пострадавшим сначала оказали помощь в двух небольших клиниках, после чего их начали перевозить в более крупные города.

Местные жители первыми пришли на помощь – они вывозили раненых с места крушения, в том числе на мотоциклах, и пытались потушить пожар.

Командующий ВВС Колумбии Карлос Фернандо Сильва сообщил, что самолет упал примерно в двух километрах от аэропорта после возникновения неисправности. Причины крушения пока неизвестны.

В район направили дополнительные борта для эвакуации пострадавших – они оборудованы десятками койко-мест.

Министр обороны Педро Санчес заявил, что признаков атаки со стороны вооруженных групп нет.

Президент Колумбии Густаво Петро на фоне трагедии вновь заявил о необходимости модернизации военной авиации и раскритиковал бюрократические препятствия.

Военно-воздушные силы продолжают уточнять число погибших и причины катастрофы.

