Мужчина из ревности жестоко убил супругу на глазах у детей

В Австралии мужчина зарезал супругу на глазах у троих детей, заподозрив ее в романе с его братом. Злоумышленника приговорили к 24 годам лишения свободы, передает Zakon.kz.

Как пишет 25 марта 2026 года издание Mirror, 44-летний Римони Мулиага напал на 37-летнюю Лиз Мулиага 18 сентября 2023 года во дворе дома своего брата в пригороде Мельбурна. Поводом для конфликта стала ревность – мужчина был уверен, что жена изменяет ему.

Ссора началась утром и обострилась после возвращения женщины с прогулки. В ходе конфликта мужчина схватил кухонный нож и нанес супруге несколько ударов, в том числе в грудь.





"Трое детей пары в возрасте 12, семи и пяти лет стали свидетелями нападения. Один из них побежал за помощью к родственникам. Пострадавшую доставили в больницу, однако она скончалась от массивной кровопотери", – отмечается в публикации.

Нападавший скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан неподалеку.

Суд установил, что убийство не было заранее спланировано, однако стало результатом вспышки насилия без какой-либо реальной причины. При этом отягчающим обстоятельством стало то, что преступление произошло на глазах у детей.

Также выяснилось, что мужчина страдал от психического расстройства, однако осознавал противоправность своих действий. Преступника приговорили к 24 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что казахстанец жестоко убил супругу и покончил с собой после преступления.