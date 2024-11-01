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В Павлодаре в ожидании приговора за изнасилование собственной дочери мужчина выколол себе глаз

В Павлодаре насильника-отца приговорили к 20 годам лишения свободы, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 12:03 Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова
В ожидании приговора за неоднократное изнасилование собственной несовершеннолетней дочери мужчина выколол себе глаз в СИЗО Павлодара, передает корреспондент Zakon.kz. Суд насильника-отца приговорил к 20 годам лишения свободы.

Павлодарский специализированный межрайонный суд по уголовным делам завершил рассмотрение резонансного дела. Мужчина 1971 года рождения признан виновным в изнасиловании собственной несовершеннолетней дочери. Надругательства происходили неоднократно, пояснил судья СМУС Нурлан Айтбаев.

"Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии средней безопасности. В ходе судебного заседания вину свою он признал, от дачи показаний отказался. Пояснил, что все преступления совершил в алкогольном опьянении. С исковыми требованиями о возмещении потерпевшей морального вреда в 5 миллионов тенге согласен в полном объеме. В содеянном чистосердечно раскаивается. Потерпевшая показала, что преступления действительно имели место с февраля 2021 года по май 2023 года", – сказал Нурлан Айтбаев.

Между тем, по данным суда, находясь в СИЗО, подсудимый совершил акт членовредительства, выколов себе гвоздем левый глаз. Тем самым, имея проблемы со зрением правого глаза, практически ослепил себя.

"Будет рассмотрен вопрос о направлении на спецмедкомиссию, которая определит состояние здоровья и будет решать – освобождать его от дальнейшего отбывания наказания или нет. В материалах дела есть заключение психолого-психиатрической экспертизы, которая была проведена в Алматы. Эксперты дали заключение, что подсудимый по своему психосостоянию осознает характер и общественную опасность своих действий и может руководить ими", – пояснили в СМУС.

Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.

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