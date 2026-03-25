Путин запретил вывозить из России крупные суммы наличных

С 1 апреля 2026 года россиянам нельзя будет вывозить в страны Евразийского экономического союза наличные на сумму более 100 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ президент России Владимир Путин подписал 25 марта. Сам указ разместили на официальном портале опубликования правовых актов.

В ЕАЭС, помимо России, входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. С марта 2022 года из России запрещено вывозить валюту на сумму свыше 10 тыс. долларов, но рублей это ограничение не касалось.

С 1 мая также запрещено вывозить из страны аффинированное золото в слитках массой более 100 гр. Юридические лица и предприниматели могут сделать это без ограничений по весу при соблюдении определенных процедур.

В конце мая запланирован государственный визит президента России в Казахстан.