Мир

Путин запретил вывозить из России крупные суммы наличных

С 1 апреля 2026 года россиянам нельзя будет вывозить в страны Евразийского экономического союза наличные на сумму более 100 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ президент России Владимир Путин подписал 25 марта. Сам указ разместили на официальном портале опубликования правовых актов.

В ЕАЭС, помимо России, входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. С марта 2022 года из России запрещено вывозить валюту на сумму свыше 10 тыс. долларов, но рублей это ограничение не касалось.

С 1 мая также запрещено вывозить из страны аффинированное золото в слитках массой более 100 гр. Юридические лица и предприниматели могут сделать это без ограничений по весу при соблюдении определенных процедур.

В конце мая запланирован государственный визит президента России в Казахстан.

Читайте также
Выходит новый сезон сериала "Эйфория"
06:22, Сегодня
Выходит новый сезон сериала "Эйфория"
Казахстан продлит запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС до конца 2026 года
18:52, 23 октября 2024
Казахстан продлит запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС до конца 2026 года
Казахстан вводит запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС
11:14, 29 марта 2023
Казахстан вводит запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС
Последние
Популярные
Читайте также
Определились все полуфинальные пары "тысячника" в Майами с участием Рыбакиной
07:41, Сегодня
Определились все полуфинальные пары "тысячника" в Майами с участием Рыбакиной
Швёнтек подготовится к грунтовому сезону с новым тренером
07:24, Сегодня
Швёнтек подготовится к грунтовому сезону с новым тренером
Тренер Делла Маддалены хочет реванша Джека с Махачевым
06:59, Сегодня
Тренер Делла Маддалены хочет реванша Джека с Махачевым
Дело не в мести: Рыбакина – о полуфинальном матче с Соболенко в Майами
06:18, Сегодня
Дело не в мести: Рыбакина – о полуфинальном матче с Соболенко в Майами
