В Казахстане продлили запрет на вывоз бычков еще на полгода

Министр сельского хозяйства подписал приказ от 30 апреля 2026 года о некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных, сообщает Zakon.kz.

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза бычков крупного рогатого скота", – говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 30 апреля 2026 года.

Ранее в Казахстане запрет на вывоз бычков был установлен в июле 2025 года и действовал до 30 октября.

Затем он был продлен с 5 ноября 2025 до 30 апреля 2026 года.