Мир

Всю жизнь копила на поездку: впавшая в кому в Таиланде девушка умерла

Фото: akorda.kz
Стало известно о смерти Екатерины из Крыма, которая поехала в Таиланд на отдых и попала в больницу, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала ее сестра Алена Давыдова. Девушка так и не пришла в сознание, точный диагноз неизвестен.

"Сегодня ночью ее не стало", – рассказала россиянка РИА Новости.

Жительница Крыма Екатерина, инвалид первой группы, мечтала о поездке за границу и копила всю сознательную жизнь. В Паттайе у девушки воспалился зуб мудрости, его удалили в местной больнице, а позже она впала в кому. Екатерину сначала лечили в госпитале Чонбури, а позже доставили в одну из московских больниц.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Девушка всю жизнь копила на поездку в Таиланд и впала там в кому
12:56, 11 марта 2026
Девушка всю жизнь копила на поездку в Таиланд и впала там в кому
Впавшего в кому туриста из СНГ не могут вернуть из Таиланда на родину
04:59, 08 января 2026
Впавшего в кому туриста из СНГ не могут вернуть из Таиланда на родину
Разрушительное землетрясение в Таиланде: один человек погиб, десятки – под обрушившейся высоткой
14:33, 28 марта 2025
Разрушительное землетрясение в Таиланде: один человек погиб, десятки – под обрушившейся высоткой
Читайте также
"Кайрат" не сумел добраться вовремя в Санкт-Петербург: известна причина
14:47, Сегодня
"Кайрат" не сумел добраться вовремя в Санкт-Петербург: известна причина
Жибек Куламбаева выиграла второй матч за несколько часов на турнире в Индии
14:23, Сегодня
Жибек Куламбаева выиграла второй матч за несколько часов на турнире в Индии
Казахстанские лучники завоевали два "золота" на Кубке Азии
14:08, Сегодня
Казахстанские лучники завоевали два "золота" на Кубке Азии
Суд вынес приговор супруге Шавката Рахмонова
13:51, Сегодня
Суд вынес приговор супруге Шавката Рахмонова
