Всю жизнь копила на поездку: впавшая в кому в Таиланде девушка умерла

Стало известно о смерти Екатерины из Крыма, которая поехала в Таиланд на отдых и попала в больницу, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала ее сестра Алена Давыдова. Девушка так и не пришла в сознание, точный диагноз неизвестен.

"Сегодня ночью ее не стало", – рассказала россиянка РИА Новости.

Жительница Крыма Екатерина, инвалид первой группы, мечтала о поездке за границу и копила всю сознательную жизнь. В Паттайе у девушки воспалился зуб мудрости, его удалили в местной больнице, а позже она впала в кому. Екатерину сначала лечили в госпитале Чонбури, а позже доставили в одну из московских больниц.