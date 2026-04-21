Софья Самоделкина поделилась красочными фотографиями с отдыха

Красочные фотографии с острова Пхипхи 19-летняя спортсменка опубликовала в Instagram-Stories накануне, 20 апреля.

Отправилась на отдых Софья, судя по опубликованным фото, вместе с друзьями. В частности, с российской фигуристкой Кирой Трофимовой, грузинскими фигуристами Лукой Берулавой и Никой Эгадзе.

Чуть ранее Самоделкина заявила о завершении сезона.

"Сезон завершен! Спасибо всем, кто был рядом со мной и стал частью этого пути – за вашу поддержку, веру и вклад в мои результаты. Я искренне ценю все, что принес мне этот сезон. И уже с нетерпением жду следующего… впереди кое-что особенное. Ваша SAMO", – писала Софья 6 апреля.