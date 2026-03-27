Подделку кумыса хотят приравнять к серьезному правонарушению в Кыргызстане

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение пакет законопроектов о защите, развитии и государственной поддержке национального напитка кумыс, передает Zakon.kz.

Как пишет 27 марта 2026 года издание 24.kg, документы предусматривают комплексные изменения сразу в несколько законов, включая Налоговый кодекс, Кодекс о правонарушениях, законы о госзакупках, туризме, здравоохранении и интеллектуальной собственности.

Одна из ключевых новаций – введение статуса национального бренда "Кыргыз кымызы". Использовать его смогут только производители, включенные в специальный государственный реестр и соблюдающие единый кодекс качества.

Предлагается обязательная цифровая прослеживаемость продукции – каждая единица кумыса должна иметь QR-код с данными о происхождении, переработке и лабораторных проверках. За отсутствие маркировки или ложные сведения вводятся штрафы и конфискация продукции.

Законопроект вводит классификацию продукции на три категории: натуральный традиционный кумыс, индустриальный экспортный и восстановленный из сухого молока. При этом использование заменителей и добавок для продукции под национальным брендом запрещается.

Документ также предусматривает развитие "кумысных лечебниц" и включение кумысолечения в систему медицинской реабилитации и туризма. Инициаторы отмечают, что меры направлены на защиту национального бренда, рост экспорта и привлечение инвестиций в переработку кобыльего молока.

