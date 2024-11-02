В Кыргызстане планируют узаконить криптовалюту

В Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана предлагают узаконить в стране криптовалюту. В ведомстве вынесли на общественное обсуждение соответствующий законопроект в сфере виртуальных активов, сообщает Zakon.kz.

Согласно законопроекту, вносятся соответствующие изменения и дополнения в законы "О виртуальных активах" и "О банках и банковской деятельности", а именно:

криптобанк будет осуществлять деятельность на основании криптобанковской лицензии Национального банка Кыргызской Республики;

вводятся в законодательство страны понятия "криптобанка", "криптобанковской деятельности" и "криптобанковских операций", "криптокредитования".

В справке-обосновании указывается, что с внедрением криптобанка предполагается рост объема транзакций в криптовалютах, что в свою очередь увеличит налоговые поступления. Также ожидается создание новых рабочих мест в сфере финансовых технологий, что обеспечит укрепление репутации страны как одного из центров финансовых инноваций.

Ранее в Кыргызстане сообщили о планах переписать Государственный гимн. Об этом заявил спикер Парламента страны Нурланбек Шакиев.