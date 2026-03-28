#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.53
555.44
5.92
Мир

"Вы следующие": Трамп назвал следующую цель США после Ирана

Фото: flickr/White House
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Куба станет следующей целью США после конфликта с Ираном, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, при этом глава Белого дома не стал раскрывать деталей дальнейших действий Вашингтона в отношении Кубы.

"Я создал великие вооруженные силы. Я говорил, что их не придется использовать, но иногда приходится их задействовать. И, кстати говоря, Куба следующая", – сказал он в ходе выступления на инвестиционном форуме в Майами.

Ранее Трамп объяснил свой отказ называть конфликт с Ираном войной.

Аксинья Титова
Читайте также
Трамп назвал следующую цель США после Ирана
04:30, 07 марта 2026
Трамп назвал следующую цель США после Ирана
Неожиданная пауза: Трамп приостановил атаку на Иран
01:53, 27 марта 2026
Неожиданная пауза: Трамп приостановил атаку на Иран
Трамп ввел пошлины для бизнес-партнеров Ирана
03:08, 13 января 2026
Трамп ввел пошлины для бизнес-партнеров Ирана
