Неожиданная пауза: Трамп приостановил атаку на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что он ненадолго приостанавливает разрушения электростанции в Иране, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий пост глава Соединенных Штатов опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social. "В соответствии с просьбой правительства Ирана, настоящим заявлением сообщаю, что я приостанавливаю период разрушения электростанции на 10 дней – до понедельника, 6 апреля 2026 года, в 20:00 по восточному времени. Переговоры продолжаются, и, несмотря на ошибочные заявления об обратном от СМИ "фейковых новостей" и других источников, они идут очень хорошо. Спасибо за внимание к этому вопросу!" – написал Трамп. Ранее Трамп объявил о пятидневном перемирии с Ираном.

