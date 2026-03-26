Мир

Неожиданная пауза: Трамп приостановил атаку на Иран

Трамп объявил о приостановке ударов США по энергообъектам Ирана до 6 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 01:53 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что он ненадолго приостанавливает разрушения электростанции в Иране, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий пост глава Соединенных Штатов опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

"В соответствии с просьбой правительства Ирана, настоящим заявлением сообщаю, что я приостанавливаю период разрушения электростанции на 10 дней – до понедельника, 6 апреля 2026 года, в 20:00 по восточному времени. Переговоры продолжаются, и, несмотря на ошибочные заявления об обратном от СМИ "фейковых новостей" и других источников, они идут очень хорошо. Спасибо за внимание к этому вопросу!" – написал Трамп.

Ранее Трамп объявил о пятидневном перемирии с Ираном.

