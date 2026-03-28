Трамп объяснил свой отказ называть конфликт с Ираном войной

Конфликт США и Ирана не является войной. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе выступления на конференции по инициативе в области будущих инвестиций в Майами, передает Zakon.kz.

Запись трансляции доступна на YouTube-канале Белого дома. Трамп подчеркнул, что предпочитает слову "война" термин "военный конфликт", и указал, что за этим стоят юридические основания.





"Если это военная операция, мне не нужны никакие одобрения. Если это война, то нужно получать одобрение конгресса. Поэтому я называю это военной операцией", – заявил он.

Согласно Конституции США, право объявлять войну принадлежит конгрессу. Демократы с самого начала боевых действий настаивают на том, что президент обязан заручиться согласием законодателей для применения дополнительной военной силы в Иране. Республиканцы, напротив, считают, что Трамп вправе действовать на основании конституционных полномочий главнокомандующего без санкции конгресса.

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Преемника у верховного лидера не было. В ответ на гибель Хаменеи КСИР анонсировал проведение "самой мощной наступательной операции в истории" Вооруженных сил Ирана против военных баз США. В ответ поступили угрозы от Трампа.

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о формировании временного руководящего совета после гибели верховного лидера Али Хаменеи.