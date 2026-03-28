"Вы следующие": Трамп назвал цель США после Ирана
Фото: flickr/White House
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Куба станет следующей целью США после конфликта с Ираном, сообщает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, при этом глава Белого дома не стал раскрывать деталей дальнейших действий Вашингтона в отношении Кубы.
"Я создал великие вооруженные силы. Я говорил, что их не придется использовать, но иногда приходится их задействовать. И, кстати говоря, Куба следующая", – сказал он в ходе выступления на инвестиционном форуме в Майами.
Ранее Трамп объяснил свой отказ называть конфликт с Ираном войной.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript