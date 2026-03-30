Видео взрывов в Дубае и Шардже показали очевидцы
Очевидцы один за другим публикуют кадры, снятые ими во время ночных взрывов.
NOW: Smoke rises after explosion in Sharjah, UAE amid ongoing Iranian attack; blasts heard in Dubai pic.twitter.com/6Yz6LeoyTP— Rapid Report (@RapidReport2025) March 29, 2026
Медиа-офис Дубая выпустил официальное сообщение, где утверждает, что звуки, услышанные в некоторых районах города, были результатом успешной работы систем противовоздушной обороны по перехвату целей. В комментариях им активно противоречат, сомневаясь именно в перехвате. Кроме того, пользователи Х откровенно обвиняют власти Дубая в сокрытии достоверной информации.
Authorities in Dubai confirm that the sounds heard across parts of the city were the result of successful air defence interception operations. Please rely on official sources for updates.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 29, 2026
Сообщается о начале пожара в промышленной зоне № 6. Со слов очевидцев, огонь вспыхнул после того, как обломки летального объекта упали на город Шарджа в ОАЭ.
Industry area 6 on fire after debris from drone or missiles fall on to sharjah in the uae. https://t.co/felMCZV7Or pic.twitter.com/HjqwJ7KmQd— Ali (@MerruX) March 30, 2026
