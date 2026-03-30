Мир

Видео взрывов в Дубае и Шардже показали очевидцы

Взрывы в Дубае и Шардже, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 06:42 Фото: pixabay
Ранним утром 30 марта по казахстанскому времени, в социальной сети Х появилась информация о взрывах в Дубае и Шардже, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы один за другим публикуют кадры, снятые ими во время ночных взрывов.

Медиа-офис Дубая выпустил официальное сообщение, где утверждает, что звуки, услышанные в некоторых районах города, были результатом успешной работы систем противовоздушной обороны по перехвату целей. В комментариях им активно противоречат, сомневаясь именно в перехвате. Кроме того, пользователи Х откровенно обвиняют власти Дубая в сокрытии достоверной информации.

Сообщается о начале пожара в промышленной зоне № 6. Со слов очевидцев, огонь вспыхнул после того, как обломки летального объекта упали на город Шарджа в ОАЭ.

Ранее стало известно, что военные Израиля применили силу к американским репортерам.

Алия Абди
Алия Абди
