Мир

Военные Израиля применили силу к американским репортерам

Фото: Zakon.kz
Израильские военные задержали и применили силу к съемочной группе CNN и палестинцам в деревне Таясир на Западном берегу – спустя несколько часов после нападения поселенцев и создания там незаконного форпоста, сообщает Zakon.kz.

По словам журналистов, солдаты направляли на них оружие, требовали прекратить съемку, а затем задержали. Фотожурналист CNN Сирил Теофилос сообщил, что один из военных применил к нему удушающий прием, повалил на землю и повредил камеру.

В ходе двухчасового задержания солдаты открыто заявляли о поддержке поселенцев. Один из них признал, что форпост незаконен по израильскому праву, но назвал его "будущим юридическим урегулированием", пишет CNN. Также со слов съемочной группы, военные заявляли, что весь Западный берег принадлежит Израилю, называли палестинцев террористами и говорили о мести. По их словам, такие действия связаны с убийством израильского поселенца, обстоятельства которого оспариваются палестинцами.

В Армия обороны Израиля сообщили, что действия солдат "не соответствуют стандартам" и пообещали провести расследование. Начальник Генштаба Эяль Замир поручил представить его результаты в ближайшее время.

Международная ассоциация СМИ осудила произошедшее, назвав действия военных "жестоким нападением" и нарушением свободы прессы.

По данным правозащитников, после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года насилие со стороны поселенцев на Западном берегу резко усилилось.

Ранее Иран обнародовал жуткую статистику после ударов США и Израиля.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
