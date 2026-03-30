Таинственные коды "Радиостанции Судного дня" привлекли внимание слушателей

Три таинственных сигнала прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, которая известна также под названием "Радиостанция Судного дня", сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на странице "УВБ-76 логи" в Telegram-канале, отслеживающей активность радиостанции.

"Третье сообщение за сегодня. "Гуаносляб" – 15:40 мск (17:40)", – говорится в сообщении.

До этого были переданы слова "Срезовак" и "Шейх".

"Радиостанции судного дня" (наиболее известная – УВБ-76, "Жужжалка") – это загадочные военные радиостанции, работающие на коротких волнах (частоте 4625 кГц) с 1970-х годов. Они круглосуточно транслируют монотонный звук, прерывающийся зашифрованными голосовыми сообщениями. Считаются средствами связи для передачи приказов в чрезвычайных ситуациях.



Ранее в эфире "Радиостанции судного дня" прозвучало 16 сообщений.