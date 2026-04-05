Загадочное "Радио Судного дня" вновь подало признаки жизни

Фото: freepik

В воскресенье, 5 апреля, в эфире радиостанции УВБ-76, которая известна также под названием "Радиостанция Судного дня", вновь прозвучало три загадочных сигнала, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на странице "УВБ-76 логи" в Telegram-канале, отслеживающей активность радиостанции. "Третье сообщение за сегодня, 5 апреля 19:08 (по времени Астаны)."Фликобыт" 1349 4148", – говорится в сообщении. До этого были переданы слова "Тележка" и "Деликатный". Ранее, 31 марта, три таинственных кода уже привлекали внимание радиослушателей.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: