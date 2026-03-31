Схрон с минами и оружием влиятельной ОПГ Кольбаева обнаружили в Кыргызстане

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана на территории города Токмок обнаружили схрон боеприпасов. По предварительным данным, он может принадлежать членам ОПГ покойного криминального авторитета К. Кольбаева (К. Асанбека), сообщает Zakon.kz.

Предполагается, что схрон был заготовлен для возможного использования при совершении противоправных действий.

В ведомстве уточнили, что обнаружены: 2 обреза, 2 мины, 1 СВУ, 1 граната, тротил, 1 маска, 2 ножа, 3 воспламенителя, патроны разных калибров.

По данным комитета, не исключается вероятность того, что данный арсенал предназначался для совершения особо тяжких преступлений, включая дестабилизацию общественно-политической ситуации в республике, для чего ожидалось наступление "успешного времени".

"По изъятому оружию назначена судебно-баллистическая экспертиза и ведутся оперативно-розыскные мероприятия для установления фактов использования их в ранее совершенных преступлениях". Пресс-служба ГКНБ КР