Казахстанка в Кыргызстане покупала детей для культовых и аморальных обрядов

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана заявил о завершении расследования уголовного дела о торговле детьми, где главными фигурантами стали гражданка Казахстана и гражданин Израиля, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, в сентябре 2024 года была выявлена и пресечена деятельность группы, причастной к незаконному вывозу несовершеннолетних за пределы страны. В рамках дела были задержаны гражданка Казахстана А. А. и гражданин Кыргызстана С. С., которых водворили в СИЗО.

В ГКНБ уточнили, подозреваемые действовали в сговоре с гражданином Израиля:

"За отдельное денежное и другое имущественное вознаграждение приобрели у гражданина С. С. трех несовершеннолетних детей, после чего совершали над ними развратные действия, выраженные аморальными и культовыми обрядами, связанные с обнажением тел детей с акцентом на их интимные части, с последующим их фотографированием и пересылкой посредством социальных мессенджеров в адрес третьих лиц, проживающих за пределами Кыргызстана".

Кроме этого, указанная преступная группа получила разрешение на полное опекунство над двумя несовершеннолетними детьми гражданки Кыргызстана Д. К., в отношении которых были совершены аналогичные действия.

В ГКНБ добавили, что также проводятся следственные действия по задержанию причастных к этому преступлению лиц.

Уже 12 марта 2026 года суд назначил гражданке Казахстана наказание в виде 12 лет лишения свободы, гражданину Кыргызстана – 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

