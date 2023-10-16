Месть за Кольбаева: в Кыргызстане задержали киллеров из Узбекистана
Фото: пресс-служба ГКНБ
Три узбекистанца незаконно пересекли границу Кыргызстана, чтобы "отомстить" за гибель Камчибека Кульбаева. Криминального авторитета ликвидировали сотрудники ГКНБ Кыргызстана при спецоперации, сообщает Zakon.kz.
На момент задержания стало известно, что задержанные разыскиваются и за причастность к убийству ряда граждан, сообщает 24.kg.
По данным ГКНБ КР, задержанные Ойбек Каримбердиев (1997 г.р.), Азамат Рустамов (1996 г.р.) и Исломхон Абдулкаффаров (1994 г.р.) получили "заказ" от представителей преступного мира
"В рамках оперативных мероприятий, проводимых совместно с Госкомитетом национальной безопасности и спецслужбой "Альфа", вышеуказанные преступники были задержаны 13 октября в городе Бишкеке и переданы правоохранительным органам Узбекистана".пресс-служба ГКНБ
4 октября в Бишкеке ликвидировали Камчибека Кольбаева. Силовики сообщили, что при спецоперации он оказал вооруженное сопротивление.
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После этого в Кыргызстане началась "чистка". Задержали десятки лиц, причастных к преступной деятельности Кольбаева или спонсировавших ее.
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