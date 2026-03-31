Девочка выбросила в окно 88 тысяч долларов после ссоры с мамой

В Москве семейная ссора обернулась потерей крупной суммы валюты. После конфликта с матерью девочка выбросила из окна сумку, в которой находилось 88 тысяч долларов (около 40 млн тенге), передает Zakon.kz.

Об этом 31 марта 2026 года изданию ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В Мещанском районе столицы девочка 2018 года рождения, поссорившись с мамой, решила ей отомстить и выбросила из окна ее сумку, в которой находились 88 тысяч долларов", – сказал собеседник агентства.

По его словам, сумку с валютой нашли подростки, часть денег они забрали себе, а часть сожгли.

"После выяснения всех обстоятельств случившегося, 83 тысячи долларов будут возвращены законной владелице", – добавил представитель правоохранительных органов.

