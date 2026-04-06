Школьник выбросил из окна 40 тысяч долларов из-за мошенников

В Москве 17-летний подросток выбросил из окна 40 тысяч долларов, принадлежавших его матери. Инцидент произошел в Перово, передает Zakon.kz.

Согласно данным Telegram-канала "112", инцидент произошел во время визита подростка к матери. По словам женщины, сын приехал к ней в субботу.

Пока женщина находилась на кухне, юноша отдыхал в комнате. Спустя некоторое время парень пожаловался на резкое недомогание и решил прилечь поспать.

Позже женщине написал неизвестный и прислал фотографию ее домашнего сейфа с вопросом: "Не хочешь ли ты вернуть деньги?".

Москвичка побежала к тайнику, из которого уже пропали все сбережения. Сын признался, что стал жертвой мошенников.

Пока мать была занята, он сложил 40 тысяч долларов в сумку и выбросил из окна, а снизу уже ждал сообщник аферистов. Женщина обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что предприимчивая казахстанка решила продавать несуществующие iPhone всего за 45 тысяч тенге.