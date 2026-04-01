Мир

Турист умер по дороге в знаменитый храм Тигровой Пещеры в Таиланде

турист умер по дороге в храм, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2026 08:14 Фото: wikipedia/храм Тигровой Пещеры в Таиланде
Канадский турист погиб, пытаясь подняться на вершину храма Тигровой Пещеры в тайской провинции Краби, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Independent, мужчина потерял сознание примерно у 1100-й ступени из 1260 ступеней лестницы храма. Он поднимался вместе со своей 61-летней тайской супругой.

Инцидент произошел через три дня после того, как 68-летний тайский мужчина потерял сознание и умер на вершине.

Храм Тигровой Пещеры, также известный как Ват Тхам Суа, является одной из самых известных религиозных достопримечательностей Таиланда. Он славится сложным подъемом из 1260 ступеней к святыне на вершине холма, откуда открываются потрясающие виды на остров. Подъем особенно тяжел во время жаркой погоды.

Сотрудники службы экстренной помощи прибыли на место после того, как туриста обнаружили без сознания на лестнице. Свидетели пытались привести мужчину в сознание до приезда медиков, однако спасатели сообщили, что у него не было пульса и вернуть его к жизни не удалось.

Тело погибшего было спущено с крутой лестницы вниз.

Супруга погибшего рассказала, что он жаловался на головокружение незадолго до того, как потерял сознание. Она отметила, что они находились в Краби с туристической целью и собирались посетить храм, чтобы поклониться статуям Будды. Пара уже совершала подобные подъемы в прошлом, добавила она.

После инцидента многие тайские пользователи соцсетей призвали власти ввести более строгие меры безопасности в храме.

Ранее сообщалось, что туристы подрались в популярном городе Таиланда на фоне новых правил.

