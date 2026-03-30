Туристы подрались в популярном городе Таиланда на фоне новых правил

В Паттайе 45-летнему туристу из Омана разбили голову бутылкой. Полицейские обнаружили пострадавшего в алкогольном опьянении, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что в Таиланде вступили в силу новые правила продажи алкоголя, согласно которым продавцы могут проверить покупателя на состояние опьянения и отказать в продаже.



Как пишет Phys.org, мужчина получил серьезный порез на щеке от удара бутылкой пива, из-за чего кровь стекала по лицу. Местная жительница помогала ему, пока очевидцы ждали помощи. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и срочно доставили его в больницу города.

Подозреваемый, который находился в трезвом состоянии, не пытался скрыться и остался на месте, чтобы сдаться полиции. Позже его установили как 34-летнего гражданина Франции по имени Баптист.

Согласно показаниям, предоставленным через тайскую жену подозреваемого, инцидент произошел, когда француз стоял перед магазином, ожидая, пока его жена совершит покупку. Мужчина из Омана, сидевший рядом и распивавший пиво, несколько раз оскорблял и проклинал его и его родителей на английском языке, якобы без причины.

Француз утверждал, что сначала игнорировал провокацию, так как понимал, что другой мужчина пьян. Однако после того, как словесные оскорбления повторились более пяти раз, он больше не смог сдерживаться. В порыве ярости он взял бутылку пива перед магазином и один раз ударил ей оманца по щеке. Он также признался, что бросил еще одну бутылку. Стычка закончилась, когда вмешались местные жители и остановили драку.

Полиция временно изъяла паспорт француза, ожидая выписки пострадавшего из больницы. После того как потерпевший будет готов дать показания, обе стороны будут вызваны для допроса, после чего дело будет рассмотрено в соответствии с законами Таиланда. Полицейские отметили, что француз сотрудничал и добровольно сдался.

