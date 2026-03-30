Мир

Туристы подрались в популярном городе Таиланда на фоне новых правил

туристы подрались в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 21:17
В Паттайе 45-летнему туристу из Омана разбили голову бутылкой. Полицейские обнаружили пострадавшего в алкогольном опьянении, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что в Таиланде вступили в силу новые правила продажи алкоголя, согласно которым продавцы могут проверить покупателя на состояние опьянения и отказать в продаже.

Как пишет Phys.org, мужчина получил серьезный порез на щеке от удара бутылкой пива, из-за чего кровь стекала по лицу. Местная жительница помогала ему, пока очевидцы ждали помощи. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и срочно доставили его в больницу города.

Подозреваемый, который находился в трезвом состоянии, не пытался скрыться и остался на месте, чтобы сдаться полиции. Позже его установили как 34-летнего гражданина Франции по имени Баптист.

Согласно показаниям, предоставленным через тайскую жену подозреваемого, инцидент произошел, когда француз стоял перед магазином, ожидая, пока его жена совершит покупку. Мужчина из Омана, сидевший рядом и распивавший пиво, несколько раз оскорблял и проклинал его и его родителей на английском языке, якобы без причины.

Француз утверждал, что сначала игнорировал провокацию, так как понимал, что другой мужчина пьян. Однако после того, как словесные оскорбления повторились более пяти раз, он больше не смог сдерживаться. В порыве ярости он взял бутылку пива перед магазином и один раз ударил ей оманца по щеке. Он также признался, что бросил еще одну бутылку. Стычка закончилась, когда вмешались местные жители и остановили драку.

Полиция временно изъяла паспорт француза, ожидая выписки пострадавшего из больницы. После того как потерпевший будет готов дать показания, обе стороны будут вызваны для допроса, после чего дело будет рассмотрено в соответствии с законами Таиланда. Полицейские отметили, что француз сотрудничал и добровольно сдался.

Ранее сообщалось, что в Таиланде ужесточили правила продажи алкоголя.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Турист принял наркотики и выпрыгнул с балкона кондоминиума в Таиланде
00:43, 21 ноября 2025
Турист принял наркотики и выпрыгнул с балкона кондоминиума в Таиланде
Трансгендеры обиделись на туриста в Таиланде и напали на него с ножом
23:46, 12 сентября 2025
Трансгендеры обиделись на туриста в Таиланде и напали на него с ножом
В Таиланде автобус с туристами попал в серьезную аварию
19:36, 02 января 2025
В Таиланде автобус с туристами попал в серьезную аварию
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Серия пенальти решила исход матча Узбекистана в новом турнире от ФИФА
21:06, Сегодня
Серия пенальти решила исход матча Узбекистана в новом турнире от ФИФА
Янник Синнер опубликовал пост после победы в Майами
20:59, Сегодня
Янник Синнер опубликовал пост после победы в Майами
Форвард сборной Узбекистана может вернуться в КПЛ
20:27, Сегодня
Форвард сборной Узбекистана может вернуться в КПЛ
Главный тренер сборной Казахстана сделал заявление перед игрой с Коморскими островами
20:10, Сегодня
Главный тренер сборной Казахстана сделал заявление перед игрой с Коморскими островами
