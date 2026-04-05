Мир

Скрывавшегося более года босса мафии задержали в Италии

Роберто Маццарелла, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2026 09:47
Итальянские правоохранительные органы задержали одного из самых разыскиваемых преступников страны – босса мафии Роберто Маццареллу, который более года скрывался от правосудия. Его подозревают в причастности к убийству, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, Маццарелла возглавлял клан Маццарелла, входящий в структуру Каморры – неаполитанской преступной сети. Он занимал четвертое место в списке наиболее опасных беглецов, составленном МВД Италии.

Задержание прошло вечером 3 апреля 2026 года на вилле на Амальфитанском побережье, где мужчина находился вместе с женой и двумя детьми. Операция развернулась в городе Вьетри-суль-Маре (провинция Салерно). По информации полиции, он не оказал сопротивления, пишет The Guardian.

48-летний Маццарелла скрывался с января 2025 года. Его планировали задержать по делу об убийстве Антонио Майоне, совершенном в 2000 году в районе Сан-Джованни-а-Тедуччо. При этом брат погибшего, Иван Майоне, ранее признался в убийстве отца Маццареллы – Сальваторе – в 1995 году.

В операции участвовали карабинеры, военно-воздушные силы и береговая охрана, которая контролировала прибрежную акваторию. На опубликованных кадрах видно, как вооруженные сотрудники заходят на территорию виллы.

Во время обыска у подозреваемого нашли около 20 тысяч евро наличными, трое дорогих часов, мобильные телефоны и поддельные документы.

По данным следствия, семья Маццарелла контролирует значительную часть нелегальной деятельности в Неаполе, включая контрабанду и наркоторговлю, а также занимается подделкой денег и отмыванием средств через север страны.

Ранее в Италии выкупили виллу Муссолини, чтобы не допустить неофашистов.

Айсулу Омарова
